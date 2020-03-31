В ландшафт не вписались…

В Орле на днях должен быть официально объявлен победитель «архитектурно-строительного конкурса на лучшую концепцию пространственного развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо». Нет сомнений: имя победителя громко раструбят в СМИ. Однако у этой истории есть и скрытая часть айсберга: а именно, как проходило обсуждение проектов экспертами и какие оценки поставили представленным работам специалисты. Поскольку люди высказывали свое личное мнение, необходимо сделать поправку на имеющиеся персональные обиды и амбиции. Но в целом обсуждение получилось очень бурным и вскрыло массу болевых точек в проектировании городских пространств.

«Где деньги, Зин?»

Прежде чем рассказать об участниках конкурса и их проектах, хотелось бы сказать пару слов о перспективах реализации «наполеоновских планов». Дело в том, что ни в городском, ни в областном бюджетах нет достаточных средств, чтобы разом преобразить площадь в 49 га. По словам участников экспертного совета, ранее реализованные подобные проекты показали, что глобальная переделка одного гектара общественного пространства обходится в сумму от 30 до 50 миллионов рублей. Получается, что «вилка цен» на работы по приданию нового облика Дворянке, Литературному кварталу и Парку Победы составит от 1,5 миллиарда до 2,5 миллиарда рублей (и это еще без учета ускоряющейся инфляции и очень вероятного затяжного экономического кризиса, который «подстегнет» цены). Зачем же разрабатывать проекты, на которые еще нет денег? На этот вопрос подробно ответил руководитель областного департамента по проектам развития территорий Андрей Карпов

Он напомнил, что существует конкурс Минстроя, в рамках которого обещали создать специальную категорию для проектов по развитию общественных пространств для городов с населением более 100 тысяч человек (пока есть номинация только для малых городов, где в этом году, кстати, победил наш Дмитровск). В Орле решили не дожидаться, пока Минстрой объявит свой конкурс, а разработать проект заранее. По опыту прошлых лет известно, что Минстрой устанавливает очень жесткие временные рамки. Следовательно, высока вероятность не успеть за три месяца подготовить все необходимое. То есть изначально орловский конкурс проводился с прицелом на участие в минстроевском отборе проектов. И естественно, финансирование также предполагалось федеральное — по предварительным данным, министерство намерено выделять победителям до 300 миллионов на каждый проект! Естественно, что 300 миллионов и 1,5 миллиарда — это существенно разные суммы. Но иметь единый проект и единую концепцию развития таких разных мест, как литературный квартал, природный парк и разноуровневое Дворянское гнездо — это лучше, чем не иметь ничего. Кроме того, подобные широко озвученные и распиаренные проекты, по мнению Андрея Карпова, помогут привлечь и внебюджетные средства. «Если бизнес видит четкое, вменяемое, ясное предложение по развитию территории, то бизнес тоже с удовольствием участвует, частично берет на себя какие-то вопросы по инвестированию. Понятно, что не в полном объеме, но какую-то часть», — отметил Карпов.

До безусловного лидерства не дотянул никто…

После исполненного оптимизма выступления организатора конкурса слово взяли приглашенные эксперты. И здесь оптимизмом даже не пахло. Так, председатель Союза архитекторов Орловской области Георгий Павленко отметил, что, посмотрев все представленные работы, он не смог обнаружить ни одного проекта, которому бы в полной мере можно было присудить почетное первое место. Чтобы затем на основе этого лучшего проекта делать всю дальнейшую проектную документацию. «Увиденное больше напоминает различные концептуальные решения, при этом сделанные и неполнокровно, и не соответствующие всем тем критериям, которые были выработаны перед началом конкурса. То, что произошло — очень хорошо. Но дальнейшую работу необходимо проводить совершенно в другом формате», — сообщил Георгий Павленко. Внезапно выяснилось, что мнение председателя Союза архитекторов разделяют и другие участники заседания экспертного совета: одного проекта, чтобы присудить ему безусловно первое место, найти не удалось. А взять из разных проектов разные удачные решения не позволяет авторское право. Более того, даже если удастся договориться с авторами, то кто будет решать, как увязывать эти «разношерстные» решения в один уже серьезный и достойный проект? Увы, на этот вопрос ответа экспертам найти не удалось.

Анонимность не такая уж и анонимность

В начале работы секции было отмечено, что все работы закодированы, поэтому никто из членов жюри не знает, кто и что разрабатывал. Поэтому якобы невозможно определить, где орловские проекты, а где иногородние. Между тем, эксперты отметили, что местных авторов вычленить очень просто — орловские проекты выделяются на фоне других сразу по нескольким параметрам. В первую очередь бросается в глаза «приземленность» двух проектов: они не напичканы какими-то нереальными и мега-дорогими деталями. Во-вторых, эти два проекта очень точно вписаны в ландшафт. Такое знание местности могли показать только те, кто живет в Орле. Для сравнения: ряд проектов вообще выполнен без учета перепада высот. То есть «натянуть» красивую картинку на суровую орловскую действительность вряд ли получится. Кто-то из участников конкурса умудрился вообще вывести мост через Орлик в чужой огород. Наконец, выделяются орловские проекты и бережным отношением к уже существующим домам, памятникам, природе. Иногородние, к примеру, в одном из проектов вообще предложили снести дом Лизы Калитиной. И это при том, что всех участников просили обращать внимание на охранные зоны и особый статус зданий.

Конкурс «как не надо делать»

Очень интересную точку зрения по ряду позиций высказал главный архитектор института «Гражданпроект» Владимир Горлов. Этот конкурс выявил весь спектр архитектурных решений, как НЕ НАДО делать. И уже за это нужно быть благодарным организаторам. «Все проекты страдают тем, что при проектировании Парка Победы никто не разработал концепцию главного входа. Есть только тропинки, которыми каким-то чудом посетители должны просочиться в этот зеленый уголок. Или, например, речь зашла про мосты. На очень многих проектах можно увидеть эти архитектурные решения. Однако насколько они целесообразны? При этом однозначно на берегу Орлика есть место, где мост просто необходим, — там, где сейчас красуется самодельная «дорога на Дворянку». Всем очевидно, что вместо самостроя в этом месте необходимо грамотное и надежное архитектурное решение. Но в проектах каких только мостов нет! Например, один из участников запроектировал целую сеть мостков вдоль Орлика, убив при этом весь уникальный ландшафт этого места. Напичкав проекты кучей малозначимых деталей, конкурсанты забыли про самое главное — структуру парков. Все другое — второстепенно, а начинать надо было со стратегических решений», — очень эмоционально описал свои впечатления от увиденного Владимир Горлов. Также он напомнил, что 45 лет назад был сделан проект Парка Победы. Который был хотя и очень кондовый, но в то же время простой. Простая планировка парка отталкивалась от идеи, что вход в него организован через стадион. Сейчас ворота стадиона со стороны реки постоянно закрыты, и такой вход уже невозможен. Но суть остается: городу нужен в первую очередь проект структуры парка с понятными и удобными входами, с перспективами дальнейшей доработки, чего ни в одном проекте обнаружить не удалось, — резюмировал приглашенный в экспертный совет архитектор.

Нереальные сроки – итог закономерен

Также очень интересное дополнение сделала директор фонда «Культурное движение» Елена Шаренкова. Организаторы конкурса удивились, что так мало орловских организаций изъявили желание участвовать в конкурсе. Елена Шаренкова пояснила: первое, что их отпугнуло, — просто нереальный временной отрезок, который был отведен на подготовку проектов. Проанализировать площадку за 27 дней нереально даже для местных, которые вроде бы знают многие подводные камни. Может быть, кстати, в этом и кроется причина того, что ни один проект не дотянул, по мнению экспертов, до уверенной победы. Для примера привели работы в московском Зарядье. Там только предпроектные консультации заняли 7(!) месяцев. По итогам консультаций было составлено техническое задание, где было максимально всё учтено. И еще семь месяцев ушло на конкурс проектов. И даже по итогам конкурса не удалось найти явного лидера. В результате был создан консорциум из трех архитектурных команд, который уже и занялся окончательным проектом. И в орловском конкурсе можно выделить несколько сильных проектов, но все они сделаны наспех. Бьет по глазам наличие очень дорогостоящих предложений там, где вполне можно было бы обойтись простыми и изящными решениями. Некоторые проекты по парку Победы Елена Шаренкова сравнила с женщиной, у которой очень плохой вкус и которая надевает на себя все имеющееся золото. И во многих проектах мешанина и каша вызывает чувство отторжения. Отдельные проекты включают просто космические решения, которые после реализации по факту никак не повлияют на работу парков. В то же время есть множество деталей, которые реально приведут к быстрому и ощутимому эффекту. Например, если правильно выстроить туристические маршруты по той же Дворянке, это уже даст о себе знать, причем с минимальными затратами. Некоторые проекты (в частности, предполагающие многоуровневую парковку на Дворянке) уже вызвали негативный отклик в соцсетях, и на это нельзя закрывать глаза, отметила Елена Шаренкова…

Тем временем:

25 марта на официальном портале Орловской области была опубликована информация о заседании конкурсной комиссии. Цитируем:

«Начиная работу по организации конкурса, мы сразу ставили условие, чтобы проект-победитель по максимуму сохранил все культурно-исторические особенности и неповторимость этого места», — отметил Андрей Клычков. В ходе обсуждения почти все члены конкурсной комиссии отметили, что тройка лучших проектов, по мнению орловцев, совпала с мнением самих экспертов, что бывает не часто. Победитель-проект станет известен в начале апреля».

Сергей Миляхин