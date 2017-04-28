В Ливнах дети упали со строительного крана

Попытка забраться на стрелу автокрана едва не стоила жизни ливенским подросткам, — сообщает газета «Уездный город». Инцидент произошел в четверг 31 августа. В Ливенскую ЦРБ были доставлены с тяжелыми травмами три подростка: мальчики одиннадцати, двенадцати и пятнадцати лет. Причем, один из них находился в тяжелом состоянии, у него был травматический шок, — сообщает издание.

– Весь персонал больницы был поставлен на ноги. Нас предупредили, что дети упали с высоты. И мы, естественно, опасались черепно-мозговых травм, разрывов внутренних органов и т. д. Поэтому детей тщательно обследовали, одного из них поместили в реанимацию, – рассказала зам. главного врача Лариса Харламова.

Пострадали большей частью руки и ноги подростков. Родственница одного из пострадавших рассказала, что дети забрались на стройплощадку дома на ул. Дружбы Народов неподалеку от старого моста через Сосну. Самой занимательной игрушкой им показался кран. Двое младших мальчиков забрались на стрелу «просто потому, что было интересно». Старший страховал их снизу. Когда стали пускаться, лопнул трос. Ребята упали с высоты на землю. Находившийся внизу подросток попытался помочь им, однако поскользнулся и сам сломал ногу.

В начале недели один из пострадавших находился в реанимации, второй – в травматологическом отделении, а третий отправлен в Орловскую центральную детскую больницу. У подростка повреждена челюсть, а специалистов по лечению таких травм в Ливнах нет. Лечиться всем троим придется еще долго.

Между тем, сегодня только после публикации в СМИ появился официальный комментарий СК РФ. В релизе говорится, что следственными органами продолжается доследственная проверка по факту травмирования троих подростков 11, 12 и 14 лет. В настоящее время установлено, что земельный участок, на котором пострадали дети, принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Диалог». В отношении данного общества ведется конкурсное производство. Строительные работы на данном объекте не велись, разрешение на строительство выдано не было. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в официальном сообщении.

 

В Орле представили эскизы новых набережных
Орловским УФСБ задержана группа лиц, занимавшаяся распространением синтетических наркотиков
В Орле задержан подозреваемый в разбойном нападении на продавца магазина
Опубликовано 06 Сен 2017 в 17:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"