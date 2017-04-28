В Ливнах дети упали со строительного крана

Попытка забраться на стрелу автокрана едва не стоила жизни ливенским подросткам, — сообщает газета «Уездный город». Инцидент произошел в четверг 31 августа. В Ливенскую ЦРБ были доставлены с тяжелыми травмами три подростка: мальчики одиннадцати, двенадцати и пятнадцати лет. Причем, один из них находился в тяжелом состоянии, у него был травматический шок, — сообщает издание.

– Весь персонал больницы был поставлен на ноги. Нас предупредили, что дети упали с высоты. И мы, естественно, опасались черепно-мозговых травм, разрывов внутренних органов и т. д. Поэтому детей тщательно обследовали, одного из них поместили в реанимацию, – рассказала зам. главного врача Лариса Харламова.

Пострадали большей частью руки и ноги подростков. Родственница одного из пострадавших рассказала, что дети забрались на стройплощадку дома на ул. Дружбы Народов неподалеку от старого моста через Сосну. Самой занимательной игрушкой им показался кран. Двое младших мальчиков забрались на стрелу «просто потому, что было интересно». Старший страховал их снизу. Когда стали пускаться, лопнул трос. Ребята упали с высоты на землю. Находившийся внизу подросток попытался помочь им, однако поскользнулся и сам сломал ногу.

В начале недели один из пострадавших находился в реанимации, второй – в травматологическом отделении, а третий отправлен в Орловскую центральную детскую больницу. У подростка повреждена челюсть, а специалистов по лечению таких травм в Ливнах нет. Лечиться всем троим придется еще долго.

Между тем, сегодня только после публикации в СМИ появился официальный комментарий СК РФ. В релизе говорится, что следственными органами продолжается доследственная проверка по факту травмирования троих подростков 11, 12 и 14 лет. В настоящее время установлено, что земельный участок, на котором пострадали дети, принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Диалог». В отношении данного общества ведется конкурсное производство. Строительные работы на данном объекте не велись, разрешение на строительство выдано не было. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в официальном сообщении.