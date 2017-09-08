В Ливнах на остановке ограбили пенсионера

На остановке общественного транспорта в г. Ливны местный житель 1982 года рождения силой отобрал у пенсионера шесть тысяч рублей.

О происшествии в полицию сообщила прохожая.

Прибывшие на место сотрудники МО подробно опросили пенсионера. Он рассказал, что нападавший сначала просил  небольшую сумму денег. Получив отказ, злоумышленник прижал мужчину к стене и вытащил из его кармана деньги.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России следственным отделом МО МВД России «Ливенский» возбуждено уголовное дело.

Потерпевший подробно описал полицейским приметы обидчика, и оперативники быстро разыскали предполагаемого подозреваемого. Им оказался местный житель 1982 года рождения. Он признался в причастности к преступлению. Сотрудники МО МВД России «Ливенский» изъяли у него часть похищенных денег.

В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 21 Дек 2017 в 18:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 42

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