В Ливнах на остановке ограбили пенсионера

На остановке общественного транспорта в г. Ливны местный житель 1982 года рождения силой отобрал у пенсионера шесть тысяч рублей.

О происшествии в полицию сообщила прохожая.

Прибывшие на место сотрудники МО подробно опросили пенсионера. Он рассказал, что нападавший сначала просил небольшую сумму денег. Получив отказ, злоумышленник прижал мужчину к стене и вытащил из его кармана деньги.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России следственным отделом МО МВД России «Ливенский» возбуждено уголовное дело.

Потерпевший подробно описал полицейским приметы обидчика, и оперативники быстро разыскали предполагаемого подозреваемого. Им оказался местный житель 1982 года рождения. Он признался в причастности к преступлению. Сотрудники МО МВД России «Ливенский» изъяли у него часть похищенных денег.

В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.