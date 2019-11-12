В Ливнах на рынке нашли опасных поросят без документов

На рынке «Золушка» в Ливнах сотрудники Россельхознадзора и местные власти обнаружили торговцев, которые продавали поросят, привезённых из Воронежской и Липецкой областей без ветеринарных сопроводительных документов. Между тем, в условиях неблагополучной обстановки по африканской чуме свиней перемещение животных без ветеринарных сопроводительных документов может повлечь неконтролируемое распространение этого особо опасного заболевания. По результатам проверки в отношении трёх физических лиц были составлены протоколы об административном правонарушении. Виновные оштрафованы. 32 поросенка сняты с реализации.

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