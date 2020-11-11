11 ноября 2020



В Ливнах прикрыли продажу рыбы без документов

В начале ноября сотрудникам Россельхознадзора поступила информация о том, что в здании центра молодёжи «Лидер» города Ливны открыта выставка-продажа «Рыба Камчатки». Анализ информационных систем Россельхознадзора «Цербер» и «Меркурий» показал, что данная торговая площадка не имеет регистрации, и в её адрес не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на рыбную продукцию.

При выезде на место инспекторы установили, что гражданка торгует копчёной и вяленой рыбой без маркировки, без даты выработки, и без информации о сроках и условиях хранения. То есть продукция является обезличенной, и ее оборот осуществляется без ветеринарных сопроводительных документов. Небезопасная продукция в количестве 37 кг снята с реализации. Продавца оштрафовали.

 

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Опубликовано 11 Ноя 2020 в 12:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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