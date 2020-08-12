В Ливнах водитель до смерти избил пьяного пешехода

Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в июле 2019 года в г. Ливны гражданин, управляя личным автомобилем «ВАЗ-2107», увидел идущего по проезжей части автодороги пьяного мужчину, мешавшего автомобилистам.

На этой почве между водителем и пешеходом произошел конфликт, в ходе которого водитель достал из салона своего автомобиля биту и нанес множественные телесные повреждения потерпевшему, после чего скрылся с места преступления. От полученных травм мужчина скончался.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК.