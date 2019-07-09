В Ливнах впервые в регионе стали не выжимать из сотрудников все соки, а покупать им путевки

Работодатель вправе до 20% годовой суммы страховых взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний направить на финансирование мероприятий по охране труда: спецоценку условий труда, медосмотры, приобретение аптечек, индивидуальных средств защиты для работающих во вредных условиях, их санаторно-курортное лечение и многое другое. С 2019 года объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30% при условии направления работодателем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством. Таким образом, работники предпенсионного возраста смогут поправить свое здоровье в санаториях и здравницах за счет средств обязательного социального страхования. Первопроходцем в данном вопросе стало АО ГМС «Ливгидромаш», которое закупило для своих работников предпенсионного возраста 33 путевки, — сообщили в пресс-службе ФСС.

Напомним, для получения денежных средств на улучшение условий труда работодателям необходимо до 1 августа 2019 года подать в региональное отделение Фонда заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер и соответствующий план. Если работодатель имеет недоимку по уплате страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний, пени и штрафы, не погашенные на день подачи заявления, либо им представлен неполный или содержащий недостоверную информацию пакет документов, то Фонд социального страхования имеет право отказать работодателю в выделении денежных средств.