9 июля 2019



В Ливнах впервые в регионе стали не выжимать из сотрудников все соки, а покупать им путевки

Работодатель вправе до 20% годовой суммы страховых взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний направить на финансирование мероприятий по охране труда: спецоценку условий труда, медосмотры, приобретение аптечек, индивидуальных средств защиты для работающих во вредных условиях, их санаторно-курортное лечение и многое другое. С 2019 года объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30% при условии направления работодателем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством. Таким образом, работники предпенсионного возраста смогут поправить свое здоровье в санаториях и здравницах за счет средств обязательного социального страхования. Первопроходцем в данном вопросе стало АО ГМС «Ливгидромаш», которое закупило для своих работников предпенсионного возраста 33 путевки, — сообщили в пресс-службе ФСС.

Напомним, для получения денежных средств на улучшение условий труда работодателям необходимо до 1 августа 2019 года подать в региональное отделение Фонда заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер и соответствующий план. Если работодатель имеет недоимку по уплате страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний, пени и штрафы, не погашенные на день подачи заявления, либо им представлен неполный или содержащий недостоверную информацию пакет документов, то Фонд социального страхования имеет право отказать работодателю в выделении денежных средств.

 

Жук-усач терроризирует «Орловское полесье»
В Орловской области на майские праздники будут нести дежурство более 3500 полицейских
В Орле задержан 22-летний наркодилер
Опубликовано 09 Июл 2019 в 17:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"