26 июля 2018



В Орел прибудут участники военно-исторического тура «Всегда Великая Победа»

В рамках цикла тематических акций-поездок, посвященных 75-й годовщине Курской битвы, 3 августа в Орел прибудут участники военно-исторического тура «Всегда Великая Победа».

Делегация, состоящая из ветеранов военной службы и труда, бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей, музейных работников, учителей и студентов (всего 45 человек), отправится в тур по российским городам из столицы 2 августа. В рамках тура они планируют посетить Чехов, Тулу, Орел, Игишево, Поныри, Курск, Яковлево, Прохоровское поле, Белгород, Ватутино, Воронеж, Елец.

3 августа в 9.00 участники возложат цветы к могиле Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева на военном захоронении Троицкого кладбища, затем для них проведут экскурсию по Орловскому военно-историческому музею. Отправление в следующую точку маршрута запланировано на 10.30, сообщает пресс-служба администрации Орла.

 

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Опубликовано 26 Июл 2018 в 13:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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