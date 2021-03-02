В Орле благословили реставрацию Успенского собора

В течение этого года планируется провести противоаварийные, консервационные и реставрационные работы в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе города Орла. Вокруг собора уже установлены строительные леса, рабочие приступили к отбивке штукатурки. Позднее на Успенском соборе заменят отливы, преобразят паперть и покрасят фасад . Заказчиком выступает Министерство культуры. Подрядчик — организация «Преображение» из Тулы. Кстати, накануне Митрополит Орловский и Болховский Тихон после литургии совершил в этом храме молебен на начало реставрации.

В пресс-службе митрополии напомнили, что Успенский собор — одна из главных достопримечательностей Орла. Храм во имя успения пресвятой богородицы с двумя приделами — св. Архистратига Михаила и святого Иоанна Воина — был заложен 19 сентября 1801 года. В 1803 году была построена трапезная с двумя престолами. Окончательно работы были завершены в 1817 году.

С окончанием строительства храма Орел получил красивейшую и на довольно длительное время самую вместительную (до постройки Покровской и Смоленской) церковь в городе. С этого времени Михаило-Архангельская церковь, хотя и не являлась соборной, использовалась для проведения различных торжественных мероприятий. Соперничать с ней мог только Петропавловский собор, заложенный в 1797 году, однако его строительство ремонты и переделки продолжались довольно долго.

При церкви действовала церковно-приходская школа, открытая в 1890 году купцом И. И. Власовым, имелась также богадельня, существовавшая на вклады купца А. Ф. Кулабахова. С церковью Св. Михаила Архангела связаны жизнь и творчество Л. Н. Андреева. Здесь его крестил священник Андрей Казанский, который послужил прототипом отца Игнатия в рассказе Андреева «Молчание». Храм фигурирует в рассказах «На реке», «Гостинец», «Баргомот и Гараська», «Весенние обещания», очерке «Когда мы мертвые просыпаемся», автобиографической пьесе «Молодость». Эта церковь стала для Л. Андреева символом Орла и родины. В разное время храм посещали Н. С. Лесков, И. А. Бунин и другие писатели, неоднократно упоминавшие его в своих произведениях.

В 1920-х годах летнюю половину церкви отдали под музей религиозных искусств (просуществовал здесь до начала 1940-х годов), а трапезную временно оставили для богослужения. В 1989 году храм передан во владение общины верующих. 6 января 1990 года вновь освящен епископом Орловским и Брянским Паисием.

В 2004-2005 годах проведена масштабная реставрация храма. В конце 2005 года установлен новый иконостас. В 2015 году храм был расписан.В 2020 году Успенский собор обрел новый купол.