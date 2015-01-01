В Орле будут раздавать Евангелие

7 апреля на территории храмов и монастырей русской православной церкви пройдет благотворительная просветительская акция «Пасхальная весть». Орел присоединится к этому действу. Верующие приходят в храмы накануне светлого христова воскресения, чтобы освятить куличи, яйца и пасхи. В этот день многие из тех, кто бывает в храме редко, смогут бесплатно получить из рук добровольцев самую главную книгу — Евангелие.
В Орле к акции присоединятся следующие храмы:

Богоявленский собор
Успенский (Михаило-Архангельский) храм
храм Смоленской иконы Божией Матери
храм святителя Николая в Новой Ботанике
храм иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная
храм святой блаженной Матроны Московской

Акция проводится с 2011 года. За это время по стране было роздано более 1,5 млн. экземпляров Евангелия и книг на тему православия. В Орел доставка книг организована при поддержке епархиального отдела по делам молодежи, — рассказали в пресс-службе митрополии.

 

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Опубликовано 06 Апр 2018 в 17:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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