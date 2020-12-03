В Орле дополнительно продезинфицировали вокзал и перроны

Сегодня железнодорожники совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» провели дезинфекцию вокзала в Орле.

Всего обработано порядка 4,5 тыс. кв. метров внутренних помещений вокзала и прилегающей территории: основного здания, перронов, служебных помещений, входных групп, лестничных маршей.

Уборка вокзала Орла с использованием рекомендованных Роспотребнадзором моющих и дезинфицирующих средств проводится ежедневно. Особое внимание уделяется обработке контактных поверхностей. В зале ожидания для дезинфекции рук установлены санитайзеры с антисептиками.

Все работники, занятые в обслуживании пассажирского комплекса, перед выходом на работу проходят обязательные медицинские осмотры, где особое внимание уделяется выявлению сотрудников с симптомами острых респираторных инфекций. Для индивидуальной защиты весь персонал обеспечен масками, перчатками и кожными антисептиками.

На вокзале оборудован изолятор для пассажиров с подозрением на инфекцию. Под особым контролем — здоровье граждан, приезжающих из других регионов.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды по соблюдению пассажирами масочного режима.