3 декабря 2020



В Орле дополнительно продезинфицировали вокзал и перроны

Сегодня железнодорожники совместно со специалистами  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» провели дезинфекцию вокзала в Орле.

Всего обработано порядка 4,5 тыс. кв. метров внутренних помещений вокзала и прилегающей территории: основного здания, перронов, служебных помещений, входных групп, лестничных маршей.

Уборка вокзала Орла с использованием рекомендованных  Роспотребнадзором моющих и дезинфицирующих средств проводится ежедневно. Особое внимание уделяется обработке контактных поверхностей. В зале ожидания для дезинфекции рук установлены санитайзеры с антисептиками.

Все работники, занятые в обслуживании пассажирского комплекса, перед выходом на работу проходят обязательные медицинские осмотры, где особое внимание уделяется выявлению сотрудников с симптомами острых респираторных инфекций. Для индивидуальной защиты весь персонал обеспечен масками, перчатками и кожными антисептиками.

На вокзале оборудован изолятор для пассажиров с подозрением на инфекцию. Под особым контролем — здоровье граждан, приезжающих из других регионов.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды по соблюдению пассажирами масочного режима.

 

На ж/д вокзале в Орле появились электронные терминалы по продаже билетов
В Орле разработали аппарат для быстрой диагностики рака и диабета
Орловские власти попросили улучшить работу электронных табло на остановках
Опубликовано 03 Дек 2020 в 12:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"