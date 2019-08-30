30 августа 2019



В Орле формируют списки на ремонт дворов в 2020 году

Общественная комиссия обсудила предложения по включению общественных и дворовых территорий в программу благоустройства 2020 года. Как рассказал замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, дворы условно можно разбить на три группы. Первая – это дворы, заявки на ремонт которых были поданы ещё в 2017 году. Но они не были отремонтированы по причине дефицита финансов. Вторая — территории, которые вошли в резерв 2019 года. Третья группа составляет большую часть перечня и подразумевает дворы, техническое состояние которых вызывает нарекания уже в 2019 году. В итоге в Северном районе предполагается включить в программу благоустройства 35 дворов, в Железнодорожном — 27, в Заводском — 36, в Советском — 34. По каждой территории предполагается разработка дизайн-проектов и предварительное осмечивание.

Александр Филатов подчеркнул, что согласно предыдущему опыту в течение года удается отремонтировать меньше территорий, чем предлагается изначально. Поэтому, когда будут известны объемы фактически доведенного финансирования, расширенный перечень будет актуализирован с точки зрения приоритетности ремонта.

Также сегодня обсудили и перечень общественных территорий, которые ждет преобразование. С 12 августа на официальном сайте администрации города Орла ведется опрос жителей. Для выбора горожанам предлагается 42 общественные территории. С учетом мнения горожан будет сформирован список общественных территорий, которые вынесут на рейтинговое голосование для определения окончательного перечня объектов, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке. Рейтинговое голосование состоится в декабре 2019 года.

Кстати, сейчас рассматривается вопрос о включении в перечень общественных территорий сквера Десантников. Он расположен вблизи зон многоэтажек и школ. Для жителей ближайших домов сквер стал единственным местом для прогулок. Поскольку сквер еще и является видовым местом при въезде в Орел с юга, — необходимо подумать о приведении его в надлежащий вид. Ходатайство о включении сквера Десантников в список общественных территорий одобрила общественная комиссия.

 

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Опубликовано 30 Авг 2019 в 15:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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