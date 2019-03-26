В Орле хотят разорвать контракт с одним из перевозчиков

Муниципальный контракт с перевозчиком ИП Ставцевой находится в процессе расторжения. Поводом для отказа от услуг стало систематическое нарушение графиков движения автобусов по маршруту №27 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной», — рассказали в пресс-службе городской администрации. Результаты контрольных проверок, проведенных 5, 20 и 24 февраля 2019 года с использованием спутниковой навигационной системы «ГЛОНАСС», выявили, что пять единиц транспорта, находящиеся в автопарке ИП В.Д. Ставцевой, не соблюдают графики движения в вечернее время.

Так, при норме окончания работы автобусов в 22:25 система выявила уход с линии 20 февраля в 21:08, 24 февраля — в 17:41. В связи с этим управление городского хозяйства и транспорта направляло перевозчику претензии, затем — штрафы. Неустранение выявленных нарушений и ненадлежащее исполнение обязательств привело к одностороннему расторжению контракта.

Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Вадим Хрипунов подчеркнул, что уже есть понимание, какие перевозчиками которые поставят транспорт на замену ИП В.Д. Ставцевой. Он также сообщил, что готовится решение о расторжении еще одного контракта. Сити-менеджер Александр Муромский напомнил о проблеме транспортного сообщения района ул. Горького. В частности, речь идет о нехватке троллейбусов, следующих по маршруту №6 «Автовокзал — ул. Горького». Как пояснил Вадим Хрипунов, сейчас на линию выходят все троллейбусы в количестве 7 единиц, интервал движения сокращен до 10 минут. Александр Муромский поручил оставить этот вопрос на контроле, с выходом на место проверить интервалы движения и при необходимости добавить дополнительные единицы.