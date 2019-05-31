В Орле к сезону готовы два городских пляжа

Представители МЧС подписали акты о приемке городских пляжей, расположенных на берегах озера «Светлая жизнь» и реки Оки в районе парка культуры и отдыха. Эти места официально отведены в этом сезоне под места купания и отдыха на время проведения купального сезона, который стартует 1 июня, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Управлением коммунального хозяйства (УКХ) заключен контракт на обслуживание пляжей. Он предусматривает организацию охраны территории, контроль за рабочим состоянием тревожных кнопок для вызова спасателей, а также уборку и своевременный вывоз мусора. Оба пляжа оснащены средствами спасения, на информационных стендах размещены информация о режиме работы объектов и правила безопасности на воде. В течение всего купального сезона на пляжах будут дежурить спасатели и медицинские работники. Охрану общественного порядка отдыхающих будут обеспечивать сотрудники полиции. Также традиционно будет организована торговля прохладительными напитками и мороженым. Продажа спиртного категорически запрещается.

Для профилактики несчастных случаев на водоемах уже сейчас проводится разъяснительная работа. Инструктажи проводятся в общеобразовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях города. На информационных стендах в местах массового скопления людей распространяются тематические памятки. Кроме того, будет вестись патрулирование в местах, запрещенных для купания. Купаться разрешено только на специально оборудованных пляжах. В запрещенных местах вдоль берегов водоёмов установлен 61 знак «Купаться запрещается» с указанием их зоны действия. Такие знаки, в частности, установлены у пруда «Силикатный» и у Оки в районе парка «Разградский». Здесь будут дежурить члены орловского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Родителям просят не оставлять детей на водоемах без присмотра.