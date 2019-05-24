24 мая 2019



В Орле ликвидируют свалку в переулке Артельном

Во время традиционного объезда городские власти проверили информацию о несанкционированной свалке на краю проезжей части в переулке Артельном. Просьба принять меры главе горадминистрации поступала в социальных сетях. Как пояснил на месте глава Северного района Владимир Маркин, этот участок дороги был построен гипермаркетом «Линия». В рамках эксплуатации дорожного полотна была выявлена проблема — провал грунта. Для укреплении обочины предложили использовать строительные отходы. Глава Северного района подчеркнул, что проблема несанкционированного складирования бытового мусора, которая существовала ранее на данном участке, уже решена. Сити-менеджер поручил провести экспертизу участка, примыкающего к переулку Артельному, убрать строительный мусор и не допускать его складирования впредь.

 

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Опубликовано 24 мая 2019 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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