В Орле ликвидируют свалку в переулке Артельном

Во время традиционного объезда городские власти проверили информацию о несанкционированной свалке на краю проезжей части в переулке Артельном. Просьба принять меры главе горадминистрации поступала в социальных сетях. Как пояснил на месте глава Северного района Владимир Маркин, этот участок дороги был построен гипермаркетом «Линия». В рамках эксплуатации дорожного полотна была выявлена проблема — провал грунта. Для укреплении обочины предложили использовать строительные отходы. Глава Северного района подчеркнул, что проблема несанкционированного складирования бытового мусора, которая существовала ранее на данном участке, уже решена. Сити-менеджер поручил провести экспертизу участка, примыкающего к переулку Артельному, убрать строительный мусор и не допускать его складирования впредь.