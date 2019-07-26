В Орле мошенники научились подделывать телефонные номера банков

Банк России отмечает всплеск телефонного мошенничества, в том числе и в Орловской области. Аферисты с помощью IP-телефонии научились подделывать свой номер под официальный телефон банка. Орловцам звонят от имени официального учреждения и выпытывают у них конфиденциальную информацию, чтобы затем снять деньги со счета.

Звонок не вызывает подозрений, так как у жертвы на телефоне определяется настоящий номер банка. Звонящие чаще всего представляются сотрудниками службы безопасности банка, говорят о подозрительной операции со счетом, которую необходимо немедленно предотвратить. Для это запрашивают у жертвы секретные данные: ПИН-код, код на обратной стороне карты, коды из СМС-сообщений. Мошенники хорошо знакомы с психологией и методами социальной инженерии: настаивают, запугивают и обманом выпытывают данные. Как только нужная информация получена, со счета обманутого гражданина выводятся средства.

Отделение Орел ГУ Банка России по ЦФО рекомендует при поступлении подобного звонка прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру, чтобы уточнить ситуацию со счетом. ПИН-код, код на обратной стороне карты, а также одноразовый код из СМС говорить никому ни при каких условиях нельзя, — напомнили в пресс-службе Банка России.