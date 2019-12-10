10 декабря 2019



В Орле мошенники выдают себя за Роспотребнадзор

В последнее время индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам Орловской области поступают звонки от неизвестных лиц (якобы от имени сотрудников Управления Роспотребнадзора по Орловской области). Мошенники звонят с номеров: 8 999 650 56 47, 8 999 655 91 34, — отметили в пресс-службе ведомства. Потенциальным жертвам сообщают о планируемой Роспотребнадзором проверке. Затем звонившие предлагают “подготовиться к проверке на взаимовыгодной основе”, а также купить печатную нормативную литературу, необходимую для успешного проведения проверки с минимальными санкциями.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области разъясняет, что специалисты службы не готовят на платной основе предпринимателей к проверкам и не осуществляют возмездное распространение какой-либо печатной нормативной документации. По закону предусмотрено уведомление о начале проверки, которое направляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в письменном виде:

– о плановой проверке – не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки;

– о внеплановой проверке по контролю исполнения ранее выданного предписания – не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения проверки.

К противодействию мошенникам уже подключились правоохранительные органы. Орловских предпринимателей просят в случае поступления подобных звонков сообщать в Роспотребнадзор по телефону — (4862) 41-51-97, или на электронный адрес: uprav@57.rospotrebnadzor.ru или письменно по адресу: 302040, г. Орел, Наугорское шоссе, 2а.

 

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Опубликовано 10 Дек 2019 в 13:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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