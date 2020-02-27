27 февраля 2020



В Орле на Бульваре Победы установят бюсты Героев РФ

Торжественная церемония открытия бюстов Героев Российской Федерации, участников боевых действий в Чечне, наших земляков Александра Николаевича Рязанцева и Алексея Васильевича Скворцова состоится 2 марта в 15.00 на Бульваре Победы.

В церемонии примут участие родные и близкие Героев Российской Федерации, представители власти, сотрудники и курсанты Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова, Академии ФСО, сотрудники УМВД России по Орловской области, Росгвардии, жители Орла.

 

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Опубликовано 27 Фев 2020 в 14:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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