В Орле на Бульваре Победы установят бюсты Героев РФ

Торжественная церемония открытия бюстов Героев Российской Федерации, участников боевых действий в Чечне, наших земляков Александра Николаевича Рязанцева и Алексея Васильевича Скворцова состоится 2 марта в 15.00 на Бульваре Победы.

В церемонии примут участие родные и близкие Героев Российской Федерации, представители власти, сотрудники и курсанты Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова, Академии ФСО, сотрудники УМВД России по Орловской области, Росгвардии, жители Орла.