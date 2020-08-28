В Орле на мусоросортировочном заводе рабочему оторвало руку. Мужчина погиб на месте

Сегодня в Заводском районе Орла на территории цеха АО «ЭкоСити» сортировщик мусора попал рукой в сортировочный механизм, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Травма оказалась настолько серьезной, что пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, опрошены должностные лица предприятия, изъята необходимая документация. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.