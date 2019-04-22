В Орле начали раздавать георгиевские ленточки
В Орле стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка». С 22 апреля по 9 мая планируется раздать 25 тысяч ленточек.
Участниками акции станут воспитанники городского центра «Десантник», активисты военно-патриотического клуба «Морпехи», студенты Орловского технологического техникума.
По будням с 17.00 до 18.00 ленточки будут раздавать в четырех районах города:
- Заводской район — в сквере у памятника Героям-комсомольцам:
- Советский район — в сквере им. Л.Н. Гуртьева;
- Железнодорожный район — в сквере Танкистов;
- Северный район — на площади около КДЦ «Металлург».