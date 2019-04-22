22 апреля 2019



В Орле начали раздавать георгиевские ленточки

В Орле стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка». С 22 апреля по 9 мая планируется раздать 25 тысяч ленточек.

Участниками акции станут воспитанники городского центра «Десантник», активисты военно-патриотического клуба «Морпехи», студенты Орловского технологического техникума.

По будням с 17.00 до 18.00 ленточки будут раздавать в четырех районах города:

  • Заводской район — в сквере у памятника Героям-комсомольцам:
  • Советский район — в сквере им. Л.Н. Гуртьева;
  • Железнодорожный район — в сквере Танкистов;
  • Северный район — на площади около КДЦ «Металлург».

 

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Опубликовано 22 Апр 2019 в 14:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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