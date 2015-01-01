В Орле начинается посадка деревьев и кустарников

Как сообщили в управлении городского хозяйства и транспорта, 1400 саженцев деревьев и кустарников муниципалитету передадут безвозмездно.

400 молодых лип и кленов для высадки в разных районах города выделит МУП «Зеленстрой». Это же предприятие предоставит 1400 саженцев кустарников.

Кроме того, между администрацией города и Глазуновским лесничеством достигнута договоренность о безвозмездной поставке еще тысячи двухлетних саженцев деревьев. В городе будут высажены 500 кленов и 500 декоративных красных дубов. Они поступят в муниципалитет уже 12 апреля.

По предложениям территориальных управлений администрации города составлен список мест озеленения.

Высадка будет вестись поэтапно. Работы начнутся уже на этой неделе. Участвовать в них будут студенты, активисты общественных организаций и другие волонтеры. Полностью завершить посадку саженцев деревьев и кустарников планируется до конца апреля, информирует мэрия Орла.