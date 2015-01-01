В Орле начинается посадка деревьев и кустарников

Как сообщили в управлении городского хозяйства и транспорта, 1400 саженцев деревьев и кустарников муниципалитету передадут безвозмездно.
400 молодых лип и кленов для высадки в разных районах города выделит МУП «Зеленстрой». Это же предприятие предоставит 1400 саженцев кустарников.
Кроме того, между администрацией города и Глазуновским лесничеством достигнута договоренность о безвозмездной поставке еще тысячи двухлетних саженцев деревьев. В городе будут высажены 500 кленов и 500 декоративных красных дубов. Они поступят в муниципалитет уже 12 апреля.
По предложениям территориальных управлений администрации города составлен список мест озеленения.
Высадка будет вестись поэтапно. Работы начнутся уже на этой неделе. Участвовать в них будут студенты, активисты общественных организаций и другие волонтеры. Полностью завершить посадку саженцев деревьев и кустарников планируется до конца апреля, информирует мэрия Орла.

 

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Опубликовано 12 Апр 2017 в 13:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 5

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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