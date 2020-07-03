3 июля 2020



В Орле нашли и обезвредили предприятие-призрак

В июне 2020 года в результате анализа информационной системы «Меркурий» сотрудники Россельхознадзора выявили фантомную площадку по производству подконтрольной госветнадзору продукции. Внимание мониторинговой группы привлёк тот факт, что в адреса нескольких индивидуальных предпринимателей Орловской области была направлена продукция животного происхождения (полуфабрикаты мясные и мясосодержащие, вареники в ассортименте), выработанная на площадке, зарегистрированной в системе хозяйствующих субъектов Цербер как предприятие розничной торговли — магазин «Сладкоежка» ИП Логвинова В. А. (г. Орел, ул. Раздольная, д. 76).

Инспекторы ведомства осуществили выезд на место и установили, что по указанному адресу располагается жилой многоквартирный дом. Наличие магазина розничной торговли «Сладкоежка» и производственного цеха ИП Логвинва В.А. зафиксировано не было.

Всего на фантомной площадке успели «выработать», а затем реализовать порядка 200 кг пищевой продукции.

Для предотвращения дальнейшего нелегального введения в оборот подконтрольной продукции производственная площадка ИП Логвинова В.А. переведена в статус фантомной, учетная запись предпринимателя аннулирована.

Имеющаяся информация по данному факту передана в УФСБ России по Орловской области. Кроме того, в адреса получателей потенциально небезопасного товара направлены письма с просьбой предоставить сведения о принятых мерах по недопущению в обращение указанной продукции.

 

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Опубликовано 03 Июл 2020 в 16:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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