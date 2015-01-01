В Орле невежливого водителя убрали с маршрута

Водитель автобуса, обслуживающий маршрут №4 в областном центре накричал на пассажирку. В результате перевозчик снял его с маршрута, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

По сообщению пассажирки, водитель автобуса ПАЗ накричал на нее за то, что она не взяла чек по льготному билету. В ходе разбирательства выяснилось, что автобус с госномером «Н 686 СА 152 RUS» больше не обслуживает маршрут № 4 «ул. Алроса – Госуниверситет-УНПК» в связи с неоднократными жалобами жителей. Перевозчик, арендующий автобус вместе с экипажем, расторг договор с владельцем транспортного средства.

Кстати, жители Орла могут пожаловаться на водителей маршруток в городской отдел транспортного обслуживания по телефонам 43-36-02, 43-71-14. При этом необходимо указать номер маршрута, госномер транспортного средства, дату, время и место, где произошел конфликт с водителем. При подтверждении факта к перевозчикам будут приняты соответствующие меры, — заверили в горадминистрации.