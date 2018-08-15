15 августа 2018



В Орле ночью в пятиэтажке взорвался газ

14 августа 2018 года в 22:20 на единый номер 112 поступило сообщение о взрыве бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме № 11 по улице Красноармейской в Орле. В результате взрыва с последующим возгоранием, произошедшего в квартире на пятом этаже дома, пострадали два человека, которые с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе СК.

Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования данного уголовного дела следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли тяжкие последствия.

Видео с места происшествия предоставлено пресс-службой СК РФ

Как уточнили в пресс-службе МЧС, в результате взрыва бытового газа в квартире в третьем подъезде данного дома были выбиты стеклопакеты в зале, на балконе и кухне, с последующим возгоранием в квартире. Кроме того, огнем повреждены лестничная клетка, двери соседних квартир и квартира на втором этаже. В результате возгорания погибших нет, пострадали 2 человека: женщина 1985 г.р. и мужчина 1998 г.р., которые были госпитализированы в областную клиническую больницу (ожоговое отделение). Эвакуировано более 60 человек.

Всего к тушению пожара привлекалось 60 чел. и 23 ед. техники, в том числе от МЧС России — 27 чел. и 10 ед. техники.

Дом 5-этажный, кирпичный, 8 подъездный, общая численность проживающих в 3 подъезде — 62 человека. В доме всего зарегистрированы 443 человека.

 

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Опубликовано 15 Авг 2018 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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