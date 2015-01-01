В Орле опять сменился начальник транспортного отдела

На пост начальника отдела организации транспортного обслуживания назначен Вадим Хрипунов. К исполнению своих обязанностей он приступил с 10 апреля.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, Вадим Хрипунов родился 1 ноября 1966 года в городе Игарка (Красноярский край). В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД РФ по специальности «правоведение». Работал в органах внутренних дел с 1988 по 2003 годы. С 2004 по 2007 годы Вадим Анатольевич трудился на должностях начальника отдела логистики в компаниях «Орелметиз», «Мир колбас», заместителя генерального директора компании «Втормет Запад». Был генеральным директором компании «Грандалта Логистикс». В 2012 году являлся заместителем директора МУП ПАТП №1. До назначения на должность в администрацию Орла работал начальником учреждения «Орелтранссигнал» и заместителем генерального директора компании «Орелавтотранс».