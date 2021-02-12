12 февраля 2021



В Орле от отравления угарным газом погибли мать и дочь

В Орле проводится доследственная проверка по факту смерти двух женщин. Как сообщили в пресс-службе СК, 11 февраля 2021 года в Заводском районе города Орла в квартире обнаружены тела двух женщин пенсионного возраста. По данному факту следственными органами инициировано производство доследственной проверки. В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что погибшие: мать и дочь. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено. Предварительная причина смерти женщин – отравление угарным газом.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

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Опубликовано 12 Фев 2021 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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