В Орле от отравления угарным газом погибли мать и дочь

В Орле проводится доследственная проверка по факту смерти двух женщин. Как сообщили в пресс-службе СК, 11 февраля 2021 года в Заводском районе города Орла в квартире обнаружены тела двух женщин пенсионного возраста. По данному факту следственными органами инициировано производство доследственной проверки. В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что погибшие: мать и дочь. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено. Предварительная причина смерти женщин – отравление угарным газом.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.