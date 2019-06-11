В Орле откроют «Галактику» из лоскутков и бисера (0+)

В Орловском краеведческом музее состоится открытие выставки декоративно-прикладного искусства Светланы Мухиной «Галактика». На выставке будет представлено более сорока работ в технике лоскутного шитья и вышивки бисером. Выставка откроется 13 июня в 15 часов.

Светлана Мухина — выпускница Орловского художественного училища. Участвовала в двадцати выставках в Орле, Белгороде, Москве. Успешно прошли ее персональные выставки в Орле и Санкт-Петербурге. На открывающейся выставке художница проведет мастер-класс для юных любителей творчества, — отметили в пресс-службе музея.