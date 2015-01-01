В Орле открылся фронт-офис Фонда социального страхования

В центре физические и юридические лица смогут получить полный спектр услуг Фонда социального страхования – от назначения и выплаты социальных пособий до приема расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, сообщает Орловское региональное отделения Фонда.

Ранее услуги Фонда представлялись в двух помещениях, расположенных в разных местах — в здании отделения на Степана Разина, 5 и удаленном офисе на Московской, 17. Теперь это единый центр, где предусмотрен современный клиентский зал, созданы комфортные условия для ожидания, действует 18 окон приема граждан.

— Открытие подобных клиентских офисов, максимально приближенных к потребителю, — это часть масштабной политики Фонда социального страхования, направленной на повышение уровня доступности государственных услуг, — отмечает управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Олег Ревякин.

— Офис полностью отвечает требованиям современного клиентского центра. Вскоре он будет оборудован системой электронной очереди и информационными киосками. Это значительно упростит работу специалистов учреждения, а пребывание клиентов в стенах Фонда сделает комфортным.

 
Новый фронт-офис Орловского регионального отделения Фонда социального страхования располагается по адресу: г. Орел, ул. Степана Разина, д. 3а. Центр открыт с 9.00 до 18.00 по будням.

 

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Опубликовано 17 Янв 2017 в 14:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 36

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