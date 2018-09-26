В Орле озаботились здоровьем мужчин

В новом «майском указе» президента России Владимира Путина отмечена необходимость по увеличению рождаемости, численности населения и снижению смертности. Поэтому особое внимание в ближайшие шесть лет будет уделено мужскому здоровью. Однако, ситуация в стране складывается проблемная. Мужчины редко проходят профилактические обследования и обращаются к врачам. По данным Научного центра акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, в стране бесплодны до 4 млн мужчин. За 13 лет прирост заболеваемости мужским бесплодием составил +80,1%, из общего числа урологических больных – 78% мужчин. При этом в России мужчины по вопросу бесплодия обращаются к врачу в пять раз реже, чем женщины. Также существует нехватка врачей-урологов. В России работает более 40 тыс. гинекологов и всего около 7 тыс. урологов. Для Орловской области все эти проблемы особенно актуальны.

«Здоровье мужчин – это неотъемлемая часть будущего наших детей. Об этом стоит говорить и вырабатывать варианты изменения ситуации в регионах, где действительно необходимо совершенствовать систему оказания медицинской помощи мужчинам», – обратила внимание член регионального штаба ОНФ в Орловской области Нина Костюк.

В ходе дискуссии было отмечено, что в центральных районных больницах в большинстве случаев отсутствуют врачи-урологи. Например, в Сосковской районной больнице уролога нет на протяжении нескольких десятилетий. В такой ситуации мужчинам, проживающим в районах области, некуда обращаться за помощью. Единственным вариантом остается областная клиническая больница, где, естественно, от большого потока пациентов образуются огромные очереди.

«Необходимо продумывать варианты предоставления бюджетных мест студентам на медицинском факультете орловского государственного университета. Это позволит готовить дополнительные кадры урологов, которых затем распределять по районам. Естественно, необходимо продумывать и социальные гарантии для специалистов, уезжающих на село», – подчеркнула член регионального штаба ОНФ в Орловской области Оксана Позднякова.

Эксперты ОНФ предложили повысить уровень медобследований мужского населения. В частности, включить осмотр уролога в программу диспансеризации населения за счет системы медстрахования. Кроме того, общественники предложили внедрить обязательное прохождение урологами курсов повышения квалификации по андрологии каждые пять лет.

Помимо этого, активисты ОНФ предложили повысить урологический контроль в детском и подростковом возрасте. В ходе дискуссии была отмечена необходимость популяризации здорового образа жизни среди мужского населения.