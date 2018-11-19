В Орле по горячим следам раскрыто особо тяжкое преступление

18 ноября 2018 года в квартире дома в Северном районе Орла было обнаружено тело 74-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть).

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям, оперативно-розыскным мероприятиям, по горячим следам задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый местный житель.

В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.