В Орле подростки воровали пандусы для инвалидов и сдавали их в металлолом

В Орле бдительные жители с поличным задержали подростков во время кражи инвалидного пандуса из дома по улице Раздольной. Подозреваемых доставили в отдел полиции — к преступлению оказались причастны трое молодых подростков, сообщили в пресс-службе УМВД.

Подозреваемые признались в содеянном. В ходе дальнейшей работы оперативники установили их причастность еще к двум аналогичным кражам. В общей сложности злоумышленники похитили шесть инвалидных пандусов стоимостью порядка десяти тысяч каждый. Полицейские выяснили, что украденное подростки сдали в пункт приема металлолома. В настоящее время похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Следствие продолжается.