8 октября 2021



В Орле посадят «Мемориальные деревья России»

В день санитарно-экологического субботника в Орле пройдёт акция «Мемориальные деревья России». По её итогу в парке Победы появится молодая аллея из 40 саженцев лип. Флора обновлённого парка Победа продолжает принимать в своё семейство новых зелёных жителей. Уже через пару недель близ часовни-памятника жертвам Великой Отечественной войны будет красоваться еще четыре десятка маленьких лип.

Отборные саженцы и дополнительное оборудование по традиции предоставит МУП «Зеленстрой». 16 октября в 10:00 участники акции, вооружившись лопатами и лейками, укоренят маленькие деревца, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 08 Окт 2021 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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