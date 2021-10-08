В Орле посадят «Мемориальные деревья России»

В день санитарно-экологического субботника в Орле пройдёт акция «Мемориальные деревья России». По её итогу в парке Победы появится молодая аллея из 40 саженцев лип. Флора обновлённого парка Победа продолжает принимать в своё семейство новых зелёных жителей. Уже через пару недель близ часовни-памятника жертвам Великой Отечественной войны будет красоваться еще четыре десятка маленьких лип.

Отборные саженцы и дополнительное оборудование по традиции предоставит МУП «Зеленстрой». 16 октября в 10:00 участники акции, вооружившись лопатами и лейками, укоренят маленькие деревца, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.