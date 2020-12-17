17 декабря 2020



В Орле появилась новогодняя иллюминация

В преддверии Нового года специалисты «Россети Центр Орелэнерго» подключили к сетям световые арт-объекты в городе.

Праздничная иллюминация украсила главные улицы и площади Орла: «фонтаны», арки, ели, шары, деревья и фигуры животных засияли на ул. Ленина, на бульваре Победы, на ул. Брестская, на площадях Мира и Карла Маркса, на ул. Комсомольская, в Городском и Детском парках, а также на мосту Дружбы и Александровском мосту.

Согласно муниципальному контракту, заключенному с УКХ г. Орла, филиал также займётся техническим обслуживанием подсвеченных световых консолей, декоративных конструкций и других арт-объектов.

Энергетики ежедневно будут проводить осмотр электроукрашений и их комплектующих, обеспечивая бесперебойную работу новогодней иллюминации, сообщает пресс-служба компании.

 

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Опубликовано 17 Дек 2020 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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