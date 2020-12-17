В Орле появилась новогодняя иллюминация

В преддверии Нового года специалисты «Россети Центр Орелэнерго» подключили к сетям световые арт-объекты в городе.

Праздничная иллюминация украсила главные улицы и площади Орла: «фонтаны», арки, ели, шары, деревья и фигуры животных засияли на ул. Ленина, на бульваре Победы, на ул. Брестская, на площадях Мира и Карла Маркса, на ул. Комсомольская, в Городском и Детском парках, а также на мосту Дружбы и Александровском мосту.

Согласно муниципальному контракту, заключенному с УКХ г. Орла, филиал также займётся техническим обслуживанием подсвеченных световых консолей, декоративных конструкций и других арт-объектов.

Энергетики ежедневно будут проводить осмотр электроукрашений и их комплектующих, обеспечивая бесперебойную работу новогодней иллюминации, сообщает пресс-служба компании.