1 апреля 2020



В Орле предложили расширить дорогу, которая «узка в талии» даже маршруткам

Активисты ОНФ предложением расширить проезжую часть на выезде с улицы Веселой на улицу Генерала Родина. Эта инициатива стала откликом на жалобы местных жителей, неоднократно указывающих на постоянные пробки на данном участке дороги в часы пик. Идею общественников уже поддержали представители ГИБДД. Ранее в исполком ОНФ поступило коллективное обращение от граждан, проживающих вблизи улиц Веселая и Генерала Родина. Люди рассказали, что ежедневно утром и вечером на светофоре, который установлен на пересечении указанных улиц, образуется затор.

«Из-за постоянных пробок мы опаздываем на работу, а вечером, возвращаясь домой, простаиваем в пробках. Ситуацию изменило бы расширение проезжей части на участке дороги на улице Веселая от переулка Восход до улицы Генерала Родина. Проще говоря, необходимо сделать так, чтобы на улице Веселая было две полосы движения при выезде на улицу Генерала Родина», — считает житель города Орла Владимир Фетисов.

Ситуацию с образованием на данном участке пробок усугубляет большой поток транспорта, который идет из Советского района через улицу Веселая, а затем по улице Генерала Родина в Зареченский микрорайон. За последние годы домов в Зареченском микрорайоне стало намного больше, что привело к увеличению числа автомобилей.

Кстати, вопрос о расширении улицы в этом месте уже выносился на комиссию по безопасности дорожного движения. Было бы очень здорово, если бы решения комиссии по БДД (в том числе и отказы) публиковались в СМИ. Тогда жители не писали одни и те же обращения по много раз в одни и те же инстанции. К тому же в основе отказов зачастую лежат не просто отписки или нежелание чиновников делать свою работу, а достаточно аргументированные и весомые доказательства.

 

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Опубликовано 01 Апр 2020 в 16:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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