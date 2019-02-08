8 февраля 2019



В Орле прочистят ливневки, чтобы город не «утонул»

Городские власти решили в ближайшее время провести ревизию всех ливневых колодцев и прочистить их. И.о. начальника УКХ Светлана Балашова рассказала, что 29 октября 2018 года с фирмой ООО «Гидродинамика» на сумму 6 млн 335 тыс. рублей был заключен контракт на промывку ливневых канализаций. Протяженность обслуживаемых сетей — 83 тыс. метров. Промывочные машины организации оборудованы системами отопления бака, что позволяет проводить работы зимой. В настоящий момент выполняются работы по промывке сети ливневой канализации с ремонтом смотровых и дождеприемных колодцев по ул. Автовокзальной (от ул. Дарвина в направлении 909-квартала).

Сити-менеджер Александр Муромский поручил своему заместителю Николаю Ванифатову совместно с управлением коммунальным хозяйством провести инвентаризацию мест, где ливневые колодцы оказались под сугробами, создать карту уборки улиц города. Совместно с ГИБДД к жителям обратятся с просьбой убрать личный транспорт из дворовых территорий и межквартальных проездов, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 08 Фев 2019 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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