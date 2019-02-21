В Орле проходит акция «Закрась рекламу смерти»

В Орле полицейские и студенты-волонтеры продолжают антинаркотическую акцию «Закрась рекламу смерти».

В Железнодорожном районе Орла полицейские вместе с волонтерами закрасили нанесенную на стены домов и строений рекламу, направленную на незаконный оборот наркотических веществ. В ходе акции были устранены более 40 надписей, размещенных на различных зданиях и сооружениях.

Мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, сотрудники полиции и общественники продолжат проводить и в других районах города, пресс-служба УМВД по Орловской области.