В Орле прокурор и адвокат дружно вступились за Павла Доброхвалова

Орловский областной суд рассмотрел материал по апелляционному представлению прокурора и апелляционной жалобе адвоката о продлении срока содержания под стражей Павла Доброхвалова до 8 месяцев. Напомним, следствие обвиняет начальника отделения №1 ОЭБ и ПК УМВД России по городу Орлу в том, что он, являясь должностным лицом действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, которые входят в его служебные полномочия и которым он в силу служебного полномочия мог способствовать, — сообщили в пресс-службе областного суда.

Прокурор и адвокат просили суд апелляционной инстанции постановление районного суда отменить как незаконное и необоснованное, а также отказать в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей. Между тем, суд апелляционной инстанции согласился с выводом районного суда о том, что имеющиеся в материале документы подтверждают наличие оснований для продления срока содержания обвиняемого под стражей. Более того, находясь на свободе, Доброхвалов может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу. В частности, один из свидетелей заявил о поступившей в его адрес угрозе из-за дачи им показаний, изобличающих Доброхвалова, а кроме того в настоящий момент следствием не установлено место нахождения всех возможных фигурантов дела.

В итоге в споре прокуратуры и следствия суд встал на сторону следствия и оставил Доброхвалова под стражей.

 

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Опубликовано 10 Фев 2017 в 15:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 37

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