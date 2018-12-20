В Орле прошли «Пятнадцатые Денисьевские чтения»

18-19 декабря в Орле на базе ОГИК и областной библиотеки им. Бунина прошли «Пятнадцатые Денисьевские чтения».

— Проведение ежегодных чтений в Орле – это дань памяти ученому, библиотечному деятелю, журналисту, педагогу в сфере библиотечно-информационного образования В. Н. Денисьеву. Пятнадцатые Денисьевские чтения, получившие статус международной конференции в этом году, прошли под эгидой Международной академии информатизации (отделение «Библиотековедение»), Российской библиотечной ассоциации (секция центральных библиотек субъектов Российской Федерации) и были посвящены 180-летию со дня открытия для читателей и 185-летию со дня основания Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина, — прокомментировал проректор по науке ОГИК Евгений Махонин.

В конференции приняли участие ученые, библиотечные специалисты, преподаватели, краеведы из Орла и Орловской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Брянска, Волгограда, Кирова, Краснодара, Курска и Курской области, Липецка, Тамбова, Самары, Удмуртской республики, Республики Саха (Якутия). Иностранные государства были представлены участниками из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Донецкой народной республики и Луганской народной республики (всего 216 человек).

На пленарном и секционных заседаниях были заслушаны около 60 докладов, в том числе на темы актуальных проблем оптимизации библиотечного образования в условиях информационного общества и исследовательской деятельности.

­В рамках конференции также состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы формирования и использования информационных ресурсов, посвященных жизни и творчеству И. Тургенева.

В студенческой аудитории проведены мастер-классы «Электронные полнотекстовые ресурсы открытого доступа учреждений Республики Беларусь: специфика использования в обслуживании пользователей», «Особенности работы с личными архивами при реконструкции научных биографий выдающихся деятелей библиотечной профессии», «Роль библиотек в формировании личности».

На конференции были объявлены победители XIV областного конкурса научных работ по библиотековедению, библиографоведению и книговедению им. В. Н. Денисьева в номинациях «Законченная научная работа», «Учебное и методическое пособие», «Библиографический указатель», «Библиографическое пособие малых форм», «Научная работа обучающихся», «Электронное издание».

— Проведение Денисьевских чтений, издание и распространение материалов конференции способствуют активизации научно-исследовательской работы по библиотечному делу в стране, регионе, повышению качества библиотечно-информационного образования, развитию творческой инициативы библиотечных работников, внедрению инноваций в практику работы библиотек, интеграции интеллектуальных ресурсов культурно-образовательной сферы, сохранению и приумножению историко-культурного наследия края, — считает Махонин.