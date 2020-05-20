В Орле проверили прибывшие из Республики Беларусь туи

В лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ поступили образцы саженцев туи от партии объемом 220 штук. Партия была доставлена в Орловскую область из Республики Беларусь. Специалисты провели энтомологические, гербологические и гельминтологические исследования, в результате которых карантинных объектов обнаружено не было. В итоге продукция выпущена в свободное обращение.

Кстати, дерево Туя (Thuja) — вечнозеленое хвойное растение и популярно во всем мире. По-другому называется «Жизненное дерево». Род туи принадлежит к голосеменным хвойным растениям семейства кипарисовые. Вечнозелёные кустарники, редко очень крупные деревья до 70 м высотой при диаметре кроны 2,5м.

Туя имеет ряд преимуществ над другими хвойными растениями:

1. долгая продолжительность жизни – в условиях дикой природы туя живет вплоть до 200 лет;

2. вечнозеленая листва летом и зимой, которая позволяет освежить любой ландшафт;

3. простота в размножении;

4. нетребовательна к условиям произрастания и отличается высокой морозостойкостью;

Древесина туи имеет прекрасный природный рисунок, она достаточно мягкая для обработки. Имеет красно-коричневый цвет с желтым оттенком. Из нее делают мебель, сувениры, посуду, украшения и др. В народной медицине туя используется как антибактериальное и антигрибковое средство. Каждая часть туи содержит полезные вещества, эфирные масла, флавоноиды, помогающие снимать отеки, головные боли, лечить суставы.

Туя давно и успешно применяется в ландшафтном дизайне наряду с другими хвойными. Это связано с тем, что, будучи вечнозеленой, она способна оживить участок в любое время года. Кроме того, она наполняет воздух особым запахом, который считается целебным при ряде заболеваний.

Добавим, что в Орловской области акклиматизация этих деревьев началась гораздо позже войны, поэтому ни одного дерева старше пятидесяти лет на улицах и в скверах областного центра не найти. А идею озеленять территории с помощью туи очень поддерживают все специалисты. В Орле очень мало (по сравнению с другими городами) хвойных деревьев. Сосны гибнут в грязном городском воздухе и туя – лучшее решение, чтобы разнообразить городской пейзаж.