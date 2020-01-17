17 января 2020



В Орле проверят контактные зоопарки на соответствие новому закону

С 01.01.2020 вступила в силу 15 статья 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными” Изменения, помимо прочего, касаются деятельности так называемых контактных зоопарков. Пункт 4 данной статьи запрещает использовать животных, если основной целью мероприятия является непосредственный контакт с животным.
Орловская общественная организация “Альянс защитников животных” в ближайшее время планирует объехать имеющиеся на территории города подобного рода объекты. По факту собранной информации будет подготовлено обращение в прокуратуру Орловской области, — заявили зоозащитники.

Как уточнили  Россельхознадзоре, в случае организации мероприятий, предусматривающих физический контакт зрителей или посетителей с животными, такие мероприятия осуществляются при условии наличия в местах их проведения недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ.

 

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Опубликовано 17 Янв 2020 в 12:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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