В Орле проверят контактные зоопарки на соответствие новому закону

С 01.01.2020 вступила в силу 15 статья 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными” Изменения, помимо прочего, касаются деятельности так называемых контактных зоопарков. Пункт 4 данной статьи запрещает использовать животных, если основной целью мероприятия является непосредственный контакт с животным.

Орловская общественная организация “Альянс защитников животных” в ближайшее время планирует объехать имеющиеся на территории города подобного рода объекты. По факту собранной информации будет подготовлено обращение в прокуратуру Орловской области, — заявили зоозащитники.

Как уточнили Россельхознадзоре, в случае организации мероприятий, предусматривающих физический контакт зрителей или посетителей с животными, такие мероприятия осуществляются при условии наличия в местах их проведения недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ.