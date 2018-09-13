13 сентября 2018



В Орле работают мобильные прививочные бригады

Мобильные прививочные бригады работают в городе Орле по средам, пятницам и субботам.

С 1 сентября по 27 октября по субботам организована работа мобильных бригад по адресам:

— площадь им. Жукова, ярмарка «Хлебосольный выходной» с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада поликлиники № 2);

— площадь Комсомольская, ярмарка «Хлебосольный выходной» с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада поликлиники № 3);

— площадь перед ДК «Металлург», ярмарка «Хлебосольный выходной» с 9.00 до 14.00  (мобильная бригада Городской больницы им. С. П. Боткина).

По средам с 5 сентября по 24 октября мобильные прививочные бригады работают по адресам:

— ТЦ «Атолл» с 13.00 до 19.00 (мобильная бригада поликлиники № 1);

— центральный рынок города Орла  с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада поликлиники № 3).

По пятницам с 7 сентября по 26 октября мобильная бригада поликлиники № 1 работает по адресу: МФЦ Орловской области с 9.00 до 14.00.

Гражданам, обратившимся за вакцинацией от гриппа, необходимо при себе иметь паспорт гражданина РФ и страховой медицинский полис.

Мобильные бригады осуществляют иммунизацию групп риска, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок: студентов ссузов и вузов, работников медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, лиц старше 60 лет, призывников, а также лиц с хроническими заболеваниями, в том числе, с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, информирует официальный портал Орловской области.

 

В выходные мошенники выманили у пожилых орловцев сто тысяч рублей
Против владельца «резиновой» квартиры в Орле возбуждено уголовное дело
В Орле волонтеры Победы провели историческую реконструкцию "Битва за Москву"
Опубликовано 13 Сен 2018 в 12:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"