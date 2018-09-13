В Орле работают мобильные прививочные бригады

Мобильные прививочные бригады работают в городе Орле по средам, пятницам и субботам.

С 1 сентября по 27 октября по субботам организована работа мобильных бригад по адресам:

— площадь им. Жукова, ярмарка «Хлебосольный выходной» с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада поликлиники № 2);

— площадь Комсомольская, ярмарка «Хлебосольный выходной» с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада поликлиники № 3);

— площадь перед ДК «Металлург», ярмарка «Хлебосольный выходной» с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада Городской больницы им. С. П. Боткина).

По средам с 5 сентября по 24 октября мобильные прививочные бригады работают по адресам:

— ТЦ «Атолл» с 13.00 до 19.00 (мобильная бригада поликлиники № 1);

— центральный рынок города Орла с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада поликлиники № 3).

По пятницам с 7 сентября по 26 октября мобильная бригада поликлиники № 1 работает по адресу: МФЦ Орловской области с 9.00 до 14.00.

Гражданам, обратившимся за вакцинацией от гриппа, необходимо при себе иметь паспорт гражданина РФ и страховой медицинский полис.

Мобильные бригады осуществляют иммунизацию групп риска, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок: студентов ссузов и вузов, работников медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, лиц старше 60 лет, призывников, а также лиц с хроническими заболеваниями, в том числе, с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, информирует официальный портал Орловской области.