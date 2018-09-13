В Орле работают мобильные прививочные бригады
Мобильные прививочные бригады работают в городе Орле по средам, пятницам и субботам.
С 1 сентября по 27 октября по субботам организована работа мобильных бригад по адресам:
— площадь им. Жукова, ярмарка «Хлебосольный выходной» с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада поликлиники № 2);
— площадь Комсомольская, ярмарка «Хлебосольный выходной» с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада поликлиники № 3);
— площадь перед ДК «Металлург», ярмарка «Хлебосольный выходной» с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада Городской больницы им. С. П. Боткина).
По средам с 5 сентября по 24 октября мобильные прививочные бригады работают по адресам:
— ТЦ «Атолл» с 13.00 до 19.00 (мобильная бригада поликлиники № 1);
— центральный рынок города Орла с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада поликлиники № 3).
По пятницам с 7 сентября по 26 октября мобильная бригада поликлиники № 1 работает по адресу: МФЦ Орловской области с 9.00 до 14.00.
Гражданам, обратившимся за вакцинацией от гриппа, необходимо при себе иметь паспорт гражданина РФ и страховой медицинский полис.
Мобильные бригады осуществляют иммунизацию групп риска, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок: студентов ссузов и вузов, работников медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, лиц старше 60 лет, призывников, а также лиц с хроническими заболеваниями, в том числе, с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, информирует официальный портал Орловской области.