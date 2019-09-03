В Орле растет пораженность населения ВИЧ

В Орловской области на 9,6% снизилось число впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции (по сравнению с АППГ). Вместе с тем пораженность населения этой болезнью увеличивается. По состоянию на 1 августа 2019 года число инфицированных составило 340,5 на каждые 100 тысяч человек. При этом каждый второй от общего числа выявленных больных в Орловской области за весь период наблюдения — отмечен в Орле.

Завотделением Орловского центра по профилактике и борьбе со СПИД Юлия Сидорина рассказала, что среди путей передачи ВИЧ-инфекции на первом месте по-прежнему половой контакт (так заражается каждый второй) и внутривенное введение наркотиков (каждый четвертый вновь заразившийся). В последние годы наблюдается смещение заражения в более старшие возрастные группы. Среди впервые выявленных случаев в 2019 году 72,1% составляют лица в возрасте от 30 до 49 лет, 12,3% — лица от 50 лет старше. Также характерно, что в эпидпроцесс вовлекаются женщины: на них приходится уже треть новых случаев.

Наиболее угрожаемой группой по ВИЧ-инфекции остаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, на их долю приходится 43,6% новых случаев. Это происходит вследствие недостаточной информированности о путях передачи болезни и методах профилактики. И даже при наличии знаний у части населения отмечается слабая мотивация на сохранение здоровья как ценности, подчеркнула Юлия Сидорина.