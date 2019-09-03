3 сентября 2019



В Орле растет пораженность населения ВИЧ

В Орловской области на 9,6% снизилось число впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции (по сравнению с АППГ). Вместе с тем пораженность населения этой болезнью увеличивается. По состоянию на 1 августа 2019 года число инфицированных составило 340,5 на каждые 100 тысяч человек. При этом каждый второй от общего числа выявленных больных в Орловской области за весь период наблюдения — отмечен в Орле.

Завотделением Орловского центра по профилактике и борьбе со СПИД Юлия Сидорина рассказала, что среди путей передачи ВИЧ-инфекции на первом месте по-прежнему половой контакт (так заражается каждый второй) и внутривенное введение наркотиков (каждый четвертый вновь заразившийся). В последние годы наблюдается смещение заражения в более старшие возрастные группы. Среди впервые выявленных случаев в 2019 году 72,1% составляют лица в возрасте от 30 до 49 лет, 12,3% — лица от 50 лет старше. Также характерно, что в эпидпроцесс вовлекаются женщины: на них приходится уже треть новых случаев.

Наиболее угрожаемой группой по ВИЧ-инфекции остаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, на их долю приходится 43,6% новых случаев. Это происходит вследствие недостаточной информированности о путях передачи болезни и методах профилактики. И даже при наличии знаний у части населения отмечается слабая мотивация на сохранение здоровья как ценности, подчеркнула Юлия Сидорина.

 

В Орловской области эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ остается стабильной
Орловские библитекари научат подростков противостоять вербовке в сети
В отношении гендиректора ООО «Шаблыкинский агрокомплекс» возбуждено уголовное дело
Опубликовано 03 Сен 2019 в 12:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"