В Орле разыскивают пропавшую девушку

Поисково-спасательный отряд «Поиск пропавших детей» разместил на своей страничке в ВК информацию о пропавшем ребенке. Как говорится в сообщении, «устанавливается местонахождения без вести пропавшей Ангелины Павликовой 2002 года рождения, которая 11 января 2018 года ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Всем кто располагает информацией о без вести пропавшей просим сообщить на телефон круглосуточной дежурной части: 8(4862)22-23-01».

В сообщении также указаны приметы пропавшей: рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в плащ серого цвета с капюшоном в меховой опушке, джинсы голубого цвета, шапку вязаную серого цвета.