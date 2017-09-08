В Орле разыскивают пропавшую девушку

Поисково-спасательный отряд «Поиск пропавших детей» разместил на своей страничке в ВК информацию о пропавшем ребенке. Как говорится в сообщении, «устанавливается местонахождения без вести пропавшей Ангелины Павликовой 2002 года рождения, которая 11 января 2018 года ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Всем кто располагает информацией о без вести пропавшей просим сообщить на телефон круглосуточной дежурной части: 8(4862)22-23-01».

В сообщении также указаны приметы пропавшей: рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в плащ серого цвета с капюшоном в меховой опушке, джинсы голубого цвета, шапку вязаную серого цвета.

 

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Опубликовано 12 Янв 2018 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

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