15 сентября 2020



В Орле решили наказать “короля отписок” за отказы жителям

На личный прием к прокурору области обратились жители жилых домов № 15 по Кромскому шоссе и № 102 по Наугорскому шоссе г. Орла. С выездом на место эти дома осмотрели и пришли к выводу, что требуется вмешательство надзорного ведомства. По поручению прокурора области была проведена проверка по фактам нарушений прав граждан, проживающих в указанных домах. В ходе проверки было установлено, что заместитель главы администрации – начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла (в должностные обязанности которого входила организация работы по переселению граждан из аварийного жилого фонда) на протяжении длительного времени не принимал должных мер к признанию жилых домов № 15 по Кромскому шоссе и дома № 102 по Наугорскому шоссе г. Орла аварийными.

В результате бездействия органа местного самоуправления указанные дома не были своевременно включены в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования. По результатам их рассмотрения в отношении бывшего должностного лица администрации г. Орла возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры области.

В настоящее время рассматривается вопрос о задержании подозреваемого по уголовному делу, проводятся обыски.

Напомним, ранее одному из городских чиновников за постоянные отписки жителям торжественно вручили “лавровый веник”. Скорее всего, в релизе прокуратуры идет речь именно об этом человеке.

 

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Опубликовано 15 Сен 2020 в 12:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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