20 августа 2019



В Орле решили покончить с затапливаемыми улицами

На очередном совещании в администрации города зампред горсовета Владимир Негин предложил управлению коммунальным хозяйством города планировать «инженерные решения» для повторяющихся в каждый сильный дождь ситуаций с затоплением улиц. «Все эти участки известны, если там не справляется ливневка, давайте запланируем для ливневой канализации перекладку труб большего диаметра в подтопляемых местах», — отметил Владимир Негин.

Сити-менеджер Александр Муромский отметил, что планировать такую работу позволяет действующая в Орле программа «Безопасные и качественные дороги». Острую необходимость работы в этом направлении отметил и начальник территориального управления по Железнодорожному району Юрий Тарасов, напомнивший о субботнем подтоплении перекрестка перед заводом Медведева: «Еще на 5 сантиметров вода поднялась – залило бы заводские цеха. Необходимо делать, не откладывая, иначе весной ситуация может усугубиться!»

Добавим лишь такую деталь — проблема с затоплением перекрестка перед заводом Медведева началась после ремонта проезжей части, когда были наглухо закатаны в асфальт решетки ливневой канализации. До этого перекресток не затапливался (в СМИ до 2000 года нет ни одного упоминания о подобной проблеме). Исчезли ливневки в ходе дорожных работ и на других улицах, например Приборостроительной от больницы Семашко до Октябрьской. В этом году впервые затопило сквер Комсомольцев и опять же после дорожных работ. Удивительное совпадение!

 

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Опубликовано 20 Авг 2019 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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