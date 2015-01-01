В Орле школьников проверят на знание правил дорожного движения

БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», БУ ОО «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» приглашают учащихся пятых-шестых классов принять участие в конкурсе-викторине «Правила дорожные знать каждому положено!».

Конкурс проводится в целях систематизации знаний детей о правилах дорожного движения и формирования конкретных навыков и моделей поведения на улице и дороге.

Заявки на конкурс принимаются с 1 февраля 2017 г. по 31 марта 2017 г.