В Орле школьников проверят на знание правил дорожного движения

БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», БУ ОО «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» приглашают учащихся пятых-шестых классов принять участие в конкурсе-викторине «Правила дорожные знать каждому положено!».

Конкурс проводится в целях систематизации знаний детей о правилах дорожного движения и формирования конкретных навыков и моделей поведения на улице и дороге.

Заявки на конкурс принимаются с 1 февраля 2017 г. по 31 марта 2017 г.

 

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Опубликовано 18 Янв 2017 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 25

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