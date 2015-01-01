В Орле следственными органами задержана директор МУП «РОУ» Екатерина Стрелец

5 апреля, после обысков в УКХ и обрядовых услугах, которые провели сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и Следственного комитета, задержана экс-начальника управления коммунального хозяйства Орла, а ныне директор МУП «РОУ» Екатерина Стрелец, сообщают «Орловские новости».

По данным источников «ОН», оперативные мероприятия были связаны с хищениями при строительстве «юбилейных» дорог в Орле. На момент проведения конкурсов по дорогам Стрелец возглавляла управление коммунального хозяйства. Другие источники утверждают, что мероприятия были связаны с кладбищами, напоминая об уголовном деле группы сотрудников УКХ и МУП РОУ, которых подозревают в получении взяток от граждан за незаконную выдачу удостоверений на право пользования захоронениями.

Напомним, в марте 2017 года по итогам своей деятельности Екатерина Стрелец была признана победителем престижного городского конкурса «Женщина — лидер года».