В Орле следственными органами задержана директор МУП «РОУ» Екатерина Стрелец

5 апреля, после обысков в УКХ и обрядовых услугах, которые провели сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и Следственного комитета, задержана экс-начальника управления коммунального хозяйства Орла, а ныне директор МУП «РОУ» Екатерина Стрелец, сообщают «Орловские новости».

По данным источников «ОН», оперативные мероприятия были связаны с хищениями при строительстве «юбилейных» дорог в Орле. На момент проведения конкурсов по дорогам Стрелец возглавляла управление коммунального хозяйства. Другие источники утверждают, что мероприятия были связаны с кладбищами, напоминая об уголовном деле группы сотрудников УКХ и МУП РОУ, которых подозревают в получении взяток от граждан за незаконную выдачу удостоверений на право пользования захоронениями.

Напомним, в марте 2017 года по итогам своей деятельности Екатерина Стрелец была признана победителем престижного городского конкурса «Женщина — лидер года».

 

В Орле в озере Светлая жизнь найден труп предпринимателя
Лучший молодой работник ЖКХ ЦФО живет в Орловской области
В Орле установят 21 новый светофор
Опубликовано 06 Апр 2017 в 14:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 110

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"