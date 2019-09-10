В Орле сменился начальник управления градостроительства

С 9 сентября должность начальника управления градостроительства в Орле занял Владимир Плотников. Нового чиновника представили коллегам на рабочем совещании в городской администрации. Владимир Плотников родился 12 ноября 1976 года. Окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию. С 2000 по 2012 год занимал должность архитектора, а затем ведущего архитектора в АО «Гражданпроект». С 2005 года стал главным архитектором проектов. В 2012-2019 годах работал в ОАО «Гражданпроект» в должности главного архитектора проектов.