В Орле состоится концерт Молодежного русского оркестра

7 апреля в 18.30 в Орловском городском центре культуры состоится концерт Заслуженного коллектива народного творчества РФ Молодежного русского оркестра (руководители — заслуженный работник культуры РФ Наталия Шпилевая и лауреат премии правительства РФ «Душа России»  Владимир Шпилевой), информирует мэрия Орла.

В программе концерта помимо композиций в исполнении Молодежного русского оркестра выступления ансамбля гармонистов под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Дербенко, сольные номера лауреатов всероссийских конкурсов и фестивалей Татьяны Сидоровой, Ольги Суховой, Романа Мишина, Дианы Гранкиной, Екатерины Жильцовой, ДарьиКлимовой, а так же солистов «Центра русской гармоники».

Концерт пройдет в рамках творческой программы «Я люблю тебя Россия».

 

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Опубликовано 06 Апр 2017 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 15

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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