В Орле состоится концерт Молодежного русского оркестра

7 апреля в 18.30 в Орловском городском центре культуры состоится концерт Заслуженного коллектива народного творчества РФ Молодежного русского оркестра (руководители — заслуженный работник культуры РФ Наталия Шпилевая и лауреат премии правительства РФ «Душа России» Владимир Шпилевой), информирует мэрия Орла.

В программе концерта помимо композиций в исполнении Молодежного русского оркестра выступления ансамбля гармонистов под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Дербенко, сольные номера лауреатов всероссийских конкурсов и фестивалей Татьяны Сидоровой, Ольги Суховой, Романа Мишина, Дианы Гранкиной, Екатерины Жильцовой, ДарьиКлимовой, а так же солистов «Центра русской гармоники».

Концерт пройдет в рамках творческой программы «Я люблю тебя Россия».