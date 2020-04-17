В Орле сотрудники МЧС продезинфицировали остановки

Ранним утром 17 апреля группа спецобработки службы радиационной и химической защиты специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) провела дезинфекцию остановок в Заводском районе. За полтора часа сотрудниками МЧС обработано 27 остановочных павильонов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Санитарная обработка была организована с помощью пожарного автомобиля. Сотрудники СПСЧ в специальных костюмах и с использованием средств индивидуальной защиты начали обрабатывать остановки ещё до восхода солнца, постепенно продвигаясь к выезду из города. Время выбрано не случайно, для того чтобы не мешать транспорту и людям. В течение полутора часов была проведена дезинфекция 27 остановочных павильонов, расположенных вдоль улиц Комсомольская, Кромская, Кромское шоссе, Машиностроительная, МОПРа.

Для санитарной обработки использован водный раствор гипохлорита натрия. Данный раствор является эффективным в момент его нанесения – активный хлор оказывает разрушающее воздействие. Работа по дезинфекции будет продолжена — ранним утром и поздним вечером сотрудники специализированной пожарно-спасательной части кроме остановочных павильонов будут обрабатывать здания и технику пожарно-спасательных подразделений.